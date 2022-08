L'entourage del calciatore del Chelsea ha comunicato a Milan e Inter che il difensore non partirà su decisione del club: i nerazzurri chiudono per Acerbi, i rossoneri tra Thiaw e Tanganga

Non ci sarà l’Italia nel futuro di Trevoh Chalobah . Al di là del possibile arrivo al Chelsea di Fofana dal Leicester, i Blues non sono convinti di privarsi del loro difensore classe 1999, schierato titolare nel match di Premier League proprio contro il Leicester. L’entourage del difensore ha infatti già comunicato sia al Milan che all’Inter che l’operazione – entrami i club milanesi aspettavano l’apertura al prestito con diritto di riscatto da parte del Chelsea per poi provare ad affondare – è destinata a non potersi concretizzare.

Le nuove strategie di Inter e Milan

Una decisione che cambia i piani di mercato di Milan e Inter. I rossoneri a questo punto sono davanti a un bivio: spingere per acquistare Malick Thiaw, centrale classe 2001, a titolo definitivo dallo Schalke 04 oppure tornare con decisione su Tanganga del Tottenham, profilo trattato da tempo. L’Inter invece adesso formalizzerà l’accordo già raggiunto con la Lazio per Acerbi: dopo l’intesa per il trasferimento in prestito con diritto di riscatto, ora i nerazzurri attendono l’ok per organizzare le visite mediche del difensore che Inzaghi conosce bene avendolo allenato alla Lazio.