Nelle prossime ore l'arrivo di Acerbi a Milano

Simone Inzaghi ritrova così un suo fedelissimo: infatti l'allenatore dell'Inter ha allenato Acerbi per tre stagioni (dal 2018/19 al 2020/21) sulla panchina della Lazio e lo ha schierato in 135 occasioni. Per il difensore centrale si tratterà di un ritorno a Milano: il classe '88, infatti, nella stagione 2012/13 vestì per sei mesi la maglia del Milan, con la quale collezionò 10 presenze (due delle quali in Champions League). Nella seconda metà di stagione, però, Acerbi giocò con la maglia del Chievo Verona.