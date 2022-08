Batte un colpo l'Hellas. Domani sarà in città per Ajdin Hrustic, mezzala australiana in arrivo dall'Eintracht Francoforte: svolgerà le visite mediche e si legherà ufficialmente con la formazione gialloblu. Un acquisto per rinforzare il centrocampo dopo la partenza di Barak per Firenze

Arriva il sostituto di Barak a Verona. Si tratta di Adjin Hrustic, mezzala australiana classe 1996, proveniente dall'Eintracht Francoforte. L'accordo tra le parti è stato trovato e il giocatore sarà domani in città per sottoporsi alle visite mediche e firmare il nuovo contratto. Arrivato in Germania nel 2020 dal Groningen, in due anni ha collezionato 34 presenze in Bundesliga, arricchendole con 3 gol. Per lui anche 5 presenze in Europa League, coronate dal successo nel torneo dello scorso maggio contro il Rangers Glasgow ai rigori. Hrustic vanta anche 12 gettoni con la sua Nazionale, con cui ha esordito nel 2017, segnando anche 2 reti. Un giocatore con un buon bagaglio di esperienza internazionale su cui potrà contare Cioffi per allungare le rotazioni tra centrocampo e attacco. In carriera Hrustic ha occupato sia la posizione di centrale di centrocampo che di trequartista: firmerà un triennale con opzione per il quarto anno.