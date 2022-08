Fabian Ruiz saluta Napoli e la Serie A e si trasferisce in Ligue 1 dove lo attende il Paris Saint-Germain. Il club francese infatti ha definitivamente chiuso la trattativa (restano solo da sistemare gli ultimissimi dettagli) per l’arrivo del centrocampista classe 1996, che era in scadenza – e non avrebbe rinnovato il contratto – nel 2023 con la società azzurra. Operazione a titolo definitivo da 23 milioni di euro, con il centrocampista spagnolo che nella giornata di martedì 30 agosto volerà in Francia per iniziare il percorso – visite mediche e firma sul contratto – che lo porterà a diventare ufficialmente un nuovo giocatore del Paris Saint Germain.