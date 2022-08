Milan, visite mediche in corso per Malick Thiaw

Il difensore centrale classe 2001 prelevato dallo Schalke, in mattinata è arrivato alla Casa di Cura La Madonnina per sottoporsi alle visite mediche. Nel pomeriggio si sposterà al Centro Ambrosiano per l'idoneità sportiva, ultimo step prima di firmare il contratto a Casa Milan

Malick Thiaw sta per diventare ufficialmente un nuovo giocatore del Milan . Il difensore centrale classe 2001, per il quale i rossoneri hanno chiuso a titolo definitivo con lo Schalke 04 per circa 5 milioni di parte fissa e 2 di bonus , in mattinata è arrivato alla Casa di Cura La Madonnina per sottoporsi alle visite mediche di rito. Successivamente, nel pomeriggio, si sposterà al Centro Ambrosiano per l'idoneità sportiva , ultimo passaggio prima di firmare il contratto a Casa Milan .

Vranckx vicino per il centrocampo

Per il centrocampo il Milan è vicino ad Aster Vranckx del Wolfsburg. Nelle ultime ore ci sono stati dei contatti tra le parti, con i rossoneri che vorrebbero chiudere in prestito oneroso, con una base fissa bassa, e diritto di riscatto. La richiesta del club tedesco per il classe 2002 è di 13 milioni per il riscatto, mentre il Milan è disposto a versane 11,5. Il discorso per il giovane belga potrebbe prescindere da un'uscita, quella di Bakayoko, su cui ci sono sia il Monza che il Lione: contatti in corso ma ancora niente di definitivo per il francese.