Serie A

Infortunio muscolare per Berardi, che ha dovuto lasciare il campo nel match contro il Milan, così come Florenzi che ha rimediato un problema al flessore sinistro. Problemi muscolari anche per Correa, El Shaarawy e Kumbulla. Distrazione ai flessori della coscia sinistra per Lukaku che salterà il derby e potrebbe rientrare dopo la sosta per le nazionali. Ecco tutti gli infortunati in questo momento squadra per squadra (in ordine alfabetico)