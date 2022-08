Roma, Mourinho: "Servirebbe un difensore, ma non ho il coraggio di chiederlo"

José Mourinho, al termine del match vinto contro il Monza, si è soffermato in conferenza stampa sul mercato della Roma e sul possibile arrivo di un difensore: "Non ho coraggio di pressare il direttore per un difensore. Non faccio la foto con i piedi sul tavolo per dire voglio il difensore. Con tutte le limitazioni che abbiamo per il Fair play, che per noi esiste e per gli altri no, stiamo facendo un risultato straordinario. Se non si fosse rotto Wijnaldum sarebbe arrivato il difensore. Loro sanno che abbiamo bisogno, ma sanno che mi pagano per trovare soluzioni. E io devo farlo".