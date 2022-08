I giallorossi avevano trovato l'accordo con il club bianconero per la cessione dell'esterno offensivo olandese, ma le autorità inglesi hanno negato il permesso di lavoro al giocatore. Il Fulham sta cercando di sbloccare la situazione anche attraverso il lavoro della Footballa Association, ora la Roma cercherà di capire che margini ci sono per provare a chiudere il trasferimento nelle prossime ore

Si è bloccata la cessione di Justin Kluivert al Fulham. L'esterno offensivo olandese, che è in uscita dalla Roma, era pronto al trasferimento in Premier League, con i due club che avevano trovato l'intesa totale. Il figlio d'arte si sarebbe trasferito in Inghilterra per 9,5 milioni di euro bonus compresi, più il 20% sulla futura rivendita. Tuttavia le autorità inglesi non hanno concesso il permesso di lavoro all'olandese, con la trattativa che attualmente è ferma.