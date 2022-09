Sergiño Dest è atterrato a Milano intorno alle 11 di giovedì mattina: il terzino destro statunitense arriva dal Barcellona per colmare il vuoto lasciato dall'infortunio di Florenzi, out almeno 2 mesi. Intanto Vranckx, centrocampista arrivato dal Wolfsburg, in mattinata ha iniziato le visite mediche

Sergiño Dest è pronto a diventare un calciatore del Milan. Il terzino destro statunitense in mattinata è partito da Barcellona con un volo privato e intorno alle 11 è arrivato a Milano. Il classe 2000 si sottoporrà in giornata alle visite mediche, prima di firmare il contratto che lo legherà ai rossoneri: operazione con il Barça chiusa in prestito con diritto di riscatto intorno ai 20 milioni, con il giocatore che ha dato il suo ok per firmare un contratto fino al 2027 in caso di riscatto. Il Milan, inoltre, coprirà tutto l'ingaggio del giocatore: 3,8 milioni di euro.