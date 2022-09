Tiago Pinto è riuscito nell'ultima impresa del suo fenomenale mercato. Dopo gli acquisti di altissimo livello di Dybala, Matic, Wjnaldum, Celik, Belotti e Camara, molti dei quali a parametro zero, l'obiettivo finale del direttore generale giallorosso era quello di sfoltire la rosa e liberarsi dei non pochi esuberi. Partiti Calafiori e Diawara, restava da piazzare ancora Kluivert, per il quale era stata trovata la soluzione Fulham, saltata ad appena 24 ore dal termine del calciomercato a causa della mancata concessione del permesso di lavoro da parte della FA inglese. Dopo il rammarico, nemmeno troppo velato, nei confronti del club inglese che non aveva richiesto i documenti necessari alla Roma per poterlo tesserare, Pinto si è allora messo al lavoro e in poche ore ha trovato una nuova soluzione per l'olandese. Un anno di prestito gratuito (con bonus per la Roma a seconda delle prestazioni del giocatore) al Valencia di Gattuso, con opzione per la seconda stagione. Kluivert, che per diversi giorni aveva detto di voler accettare solo il Fulham, ha accettato la destinazione e ha subito raggiunto Parigi dove ha firmato il contratto con la sua nuova squadra, proprio a pochissime ore dalla fine della sessione estiva di calciomercato. Che Pinto, siamo certi, non dimenticherà per molto molto tempo.