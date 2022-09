L’ex capitano dell’Inter e il plurititolato asso spagnolo sono gli ultimi acquisti del club turco che però già in passato aveva provato a rilanciare la carriera di diversi campioni in cerca di riscatto. Tra questi anche Didier Drogba e Wesley Sneijder ma anche campioni del mondo come Podolski e Taffarel

L'ACCOGLIENZA AD ICARDI DEI TIFOSI A ISTANBUL