Una sorpresa per molti, ma sicuramente non per Cristiano Giuntoli e il Napoli. In un’intervista rilasciata al Corriere dello Sport, il direttore sportivo del club azzurro svela alcuni retroscena sull’acquisto di Khvicha Kvaratskhelia, grande protagonista in questo inizio di stagione con 4 gol e un assist in 5 gare di Serie A e un passaggio vincente all’esordio in questa Champions nel successo contro il Liverpool. "La prima volta che ho visto Khvicha in un video eravamo nel cuore del lockdown. Lui avrà avuto diciannove anni, ma era già bravo con i piedi. C’era ancora Gattuso e ci piacque subito, ricordo che chiamammo Kaladze per saperne di più. Aveva fatto un passaggio al Lokomotiv Mosca, senza stupire, ma al Rubin Kazan stava andando meglio", racconta Giuntoli. Affare, però, inizialmente accantonato: "Ci chiesero trenta milioni, chiudemmo i contatti prima ancora di iniziare una trattativa. Eravamo dietro a Osimhen, non potevamo puntare tanto su un ragazzo. Però mi rimase in testa. Quando a febbraio scoppiò il conflitto in Ucraina, lui tornò in Georgia alla Dinamo Batumi. Ci fiondammo lì con il contratto e abbiamo chiuso per dieci milioni. Siamo stati più rapidi di Juve, Roma e Real Sociedad perché lui non era mai uscito dal nostro taccuino. Prendere Kvaratskhelia per sostituire Insigne era una scommessa impegnativa, ma posso dire che l’abbiamo vinta", prosegue Giuntoli.