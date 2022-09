L'Inter riparte dalla vittoria sofferta sul Torino dopo due sconfitte di fila tra campionato e Champions League. E mentre la squadra di Inzaghi festeggia il ritorno al successo in Serie A, l'amministratore delegato nerazzurro, Beppe Marotta, fa chiarezza in merito alla voci sulla società. "Cessione? Queste notizie circolano ormai da due anni. La famiglia Zhang ama il club, rispetta i tifosi, sa cosa deve fare per garantire presente e futuro, lo ha sempre fatto e continuerà a farlo", ha puntualizzato il dirigente dell'Inter. Poi ancora: "Il futuro è garantito nel migliore dei modi, non entro nel merito dell questioni societarie. La famiglia Zhang non verrebbe mai meno all'impegno", ha concluso Marotta.