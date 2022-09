Si ritrovano a Milano i Di Marzio d'Europa per condividere il retroscena del mercato appena finito e analizzare assieme quali potranno essere i prossimi colpi nel 2023. Gianluca Di Marzio, Max Bielefeld, Kaveh Solhekol, Dharmesh Sheth, Melissa Reddy e Florian Plettenberg nel secondo speciale europeo di calciomercato. In onda questa sera alle 19.00 su Sky Sport Football (e disponibile on demand)

In onda venerdì 16 settembre lo speciale “Calciomercato europeo: The transfer Show” . Il secondo episodio, questa volta ambientato a Milano, del primo format europeo di Sky Sport con i massimi esperti di calciomercato di Inghilterra e Germania che insieme a Gianluca Di Marzio analizzano la finestra estiva appena conclusa e cosa aspettarsi a gennaio. Uno dei nomi sul quale si sono soffermati è quello della stella del Milan, Rafael Leão .

Leao-Chelsea, i retroscena

Gianluca Di Marzio racconta alcuni retroscena avvenuti verso la fine di agosto: "Il Chelsea voleva Leao ed era disposto a spendere 70-80 milioni negli ultimi giorni di mercato. Ma non c'era tempo per un affare del genere: il Milan non aveva il tempo per trovare un sostituto, anche se piaceva molto Ziyech".