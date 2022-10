Secondo il quotidiano catalano "El Mundo Deportivo", l'attaccante francese resterà all'Atletico Madrid per 20 milioni più bonus facilmente raggiungibili. Realizzato il desiderio di Simeone, costretto finora a far entrare il giocatore quasi sempre dalla panchina al 60' per non raggiungere la clausola che avrebbe reso automatico il riscatto al doppio della cifra

Nel contratto di prestito biennale stipulato un anno fa era stata inserita una clausola per cui sarebbe scattato il riscatto obbligatorio a 40 milioni di euro (oltre ai 10 versati nell'estate 2021 al Barcellona per il prestito biennale) se il francese fosse sceso in campo per almeno 45' in più del 50% delle partite in cui era disponibile . Secondo il Mundo Deportivo l'accordo tra le due società prevede il riscatto da parte dell'Atletico sulla base di 20 milioni più bonus (con uno scorto di quasi la metà da parte dei blaugrana)

Tutti felici e contenti

Il quotidiano catalano riporta come l'intenzione del Barcellona fosse quello di chiudere la questione prima del Mondiale in Qatar. Obiettivo raggiunto a quanto pare, e per la felicità di tutti gli attori coinvolti. I blaugrana non avrebbero voluto indietro il giocatore (e il suo ingaggio) per non appesantire la loro situazione economica, il giocatore si è sempre trovato meglio a Madrid e ha deluso le attese nei suoi due anni in Catalogna, l'Atletico e Simeone possono continuare a contare su di lui, per di più a pieno regime. Il Cholo finora in stagione ha schierato titolare Griezmann solo nel derby di Madrid e nella partita di Champions contro il Bruges: entrambi gli incontri sono finiti con una sconfitta. A quanto pare in casa Atletico non sono scaramantici.