"Felice di essere dove voglio. Grazie a tutti!". E' il messaggio pubblicato sui propri account social dal francese Antoine Griezmann, che ha accolto con gioia e sollievo la notizia della propria permanenza nelle file dell'Atletico Madrid. I 'colchoneros' hanno infatti trovato l'accordo con il Barcellona per il riscatto dell'attaccante per circa 20 milioni di euro, come riportato da 'Marca'. Il centravanti francese era tornato nella capitale in prestito nell'estate del 2021, dopo che si era trasferito in blaugrana due anni prima per 120 milioni di euro. Griezmann ha firmato un contratto con l'Atletico fino al 2026.