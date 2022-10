Mbappé ritiene che il Psg lo abbia tradito . Per capire le ragioni basta tornare allo scorso maggio: durante le trattative per il rinnovo del contratto la dirigenza parigina ha promesso diverse cose al giocatore , la maggior parte delle quali irrealizzabili , in modo da convincerlo a firmare. L'accordo poi è stato raggiunto fino al 2024 , con opzione per un ulteriore anno a discrezione del giocatore, con Mbappé che nel momento dell'annuncio ha deciso di posare con una maglia con su scritto 2025 in segno di buona disposizione e gratitudine nei confronti della squadra della sua città.

Galtier: "Non so cosa sia stato detto a Mbappé quando ha rinnovato"

Nella conferenza stampa della vigilia del match di Champions League contro il Benfica, anche Galtier ha parlato della situazione di Mbappé: "C'è stata una reazione di Kylian dopo la partita. Una reazione a caldo dopo un momento di delusione, nel quale tutti eravamo frustrati per non aver vinto. Abbiamo parlato a lungo con lui all'inizio della stagione e mi ha colpito sentire la sua dichiarazione in nazionale quando ha detto di sentirsi più a suo agio nel gioco offensivo della Francia rispetto a quello del Psg". L'allenatore del Psg, poi, fa riferimento ad alcune cose dette al giocatore prima del rinnovo: "Non so cosa gli sia stato detto prima del mio arrivo a Parigi o nel momento in cui ha rinnovato il suo contratto. Di sicuro durante tutta la preparazione ho discusso a lungo con Luis Campos e con il presidente per avere un altro attaccante centrale che potesse permettere a Kylian di stare il più possibile nella sua zona preferita di campo. Questo giocatore alla fine non è arrivato, è vero che a volte Kylian si ritrova al centro e può avere la sensazione di giocare da prima punta. Ma è un giocatore intelligente capace di adattare la sua posizione in campo in base all'organizzazione offensiva della squadra".