Il calendario e gli orari delle partite di oggi

Due italiane in campo in questo martedì di Champions: alle 18.45 in campo la Juventus alla ricerca di 3 punti fondamentali in casa del Maccabi Haifa (live su Sky Sport Uno). Stesso canale, ma alle 21, il Milan ospita il Chelsea. Il programma completo delle gare di oggi con orari e programmazione tv

Giro di boa per la fase a gironi della UEFA Champions League 2022/2023. Tra martedì 11 e mercoledì 12 ottobre, la quarta giornata della massima competizione europea sarà live su Sky Sport e in streaming su NOW, con la possibilità di seguire 15 partite del primo turno, anche in contemporanea grazie a Diretta Gol. Martedì alle 18.45 la Juventus sarà impegnata ad Haifa contro il Maccabi (Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW), mentre alle 21, il Milan ospiterà a San Siro il Chelsea di Graham Potter (Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW).

Champions League Show, stasera ospite Ettore Messina

Tornano anche gli approfondimenti pre e postpartita di Champions League Show: In studio Anna Billò con il suo top team di ospiti, per introdurre e commentare le partite della quarta giornata. In studio confermati Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Paolo Condò ed Esteban Cambiasso. Martedì, ospite d’eccezione l’allenatore dell’Olimpia Milano Ettore Messina. Spazi news affidati a Mario Giunta.