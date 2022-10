Calendario e gli orari delle partite di Champions

leggi anche

La quarta giornata della massima competizione europea sarà live su Sky Sport e in streaming su NOW, con la possibilità di seguire 15 partite del primo turno, anche in contemporanea grazie a Diretta Gol. Martedì alle 18.45 tocca alla Juventus, alla ricerca di 3 punti fondamentali in casa del Maccabi Haifa, da seguire in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Alle 21, il Milan ospita il Chelsea, live su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW. Mercoledì il Napoli al Maradona attende gli olandesi dell’Ajax (ore 18.45, Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW). Ultima italiana a scendere in campo è l'Inter, impegnata in casa del Barcellona alle ore 21: il match sarà visibile senza uscire da Sky Q, in modo semplice e diretto, attraverso l'App Prime Video di Amazon, per i clienti Sky con decoder Sky Q e abbonati al servizio Amazon Prime. Tornano anche gli approfondimenti pre e postpartita di Champions League Show: in studio Anna Billò con il suo top team di ospiti, per introdurre e commentare le partite della terza giornata. In studio confermati Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Paolo Condò e Esteban Cambiasso. Spazi news affidati a Mario Giunta.