Caso Mbappé chiuso? A sentire le parole dell'attaccante francese sembrerebbe proprio di sì. Dopo la vittoria del Psg sull'OM, è stato lo stesso giocatore a smentire le voci che da giorni insistono su uno scontro con il club e un possibile addio nella prossima sessione di mercato: "Qui a Parigi sono davvero felice, e non ho mai chiesto di essere ceduto a gennaio". Così l'attaccante, intervistato in mix zone dopo il match. "Non sono implicato in queste voci né da vicino e né da lontano. Non sono assolutamente arrabbiato con il mio attuale club, e non ho mai chiesto di andarmene - ha ribadito Mbappé - ed è completamente falso che io voglia andarmene a gennaio. Questa storia è venuta fuori in occasione delle sfide con il Benfica, ma non so come sia potuto accadere. Anche io sono rimasto sorpreso ma è tutto inventato", ha aggiunto l'asso francese riguardo alle indiscrezioni rilanciate dalla stampa francese negli scorsi giorni. Parole decise che sembrerebbero mettere fine alle ipotesi circolate oltralpe negli ultimi giorni, tra le quali anche la possibilità che gli avvocati del francese scendessero in campo per annullare il rinnovo.