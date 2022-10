1/11 ©IPA/Fotogramma

METODOLOGIA - Forbes chiarisce l'approccio alla classifica: "La lista rappresenta il totale dei guadagni per la stagione 2022-23, inclusi stipendi base, bonus (On-Pitch Earnings) e altre stime come i provenienti da sponsorizzazioni, licenze o le attività gestite dai giocatori (Off-Pitch Earnings)". E ancora: "Le cifre sono ricavate da database disponibili pubblicamente e conversazioni con addetti ai lavori. Forbes - concludono - non detrae tasse o commissioni degli agenti".