Il primo posto in campionato, le dieci vittorie consecutive tra Serie A e Champions League con annessa qualificazione agli ottavi di finale già in tasca e non solo. È un momento magico per il Napoli, che adesso lavora per blindare alcuni suoi gioielli. E in questo senso i tifosi azzurri possono sorridere: la società del presidente De Laurentiis ha trovato l'accordo per il rinnovo di uno dei giocatori fondamentali della squadra di Spalletti, Stanislav Lobotka. Con l'entourage del centrocampista slovacco c'è l'intesa verbale, che verrà ratificata con la firma tra la fine di ottobre e l'inizio di novembre.



I dettagli dell'accordo leggi anche L'agente di Osimhen: "Vuole solo il Napoli" Lobotka firmerà con il Napoli un contratto di quattro anni, con opzione per la quinta stagione. Di fatto, il centrocampista classe '94 resterà azzurro fino ai 34 anni di età. Per i primi quattro anni lo slovacco percepirà 3 milioni netti di ingaggio, mentre per l'eventuale quinta stagione (2027/28) l'ingaggio sarà di 2,5 milioni netti. Il giocatore avrà inoltre un bonus di 2 milioni al momento della firma.

La stagione di Lobotka Arrivato al Napoli nel gennaio 2020, con il tempo Lobotka è diventato sempre più importante e in questa stagione ha letteralmente preso in mano il centrocampo azzurro. Imprescindibile per il gioco di Spalletti, lo slovacco quest'anno ha collezionato 10 presenze in campionato, segnando anche un gol e servendo un assist, ed è sempre stato presente nelle 4 partite vinte in Champions League.