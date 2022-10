La federazione sudamericana (Conmebol) ha pubblicato ieri sera sui propri canali social un video di qualche tempo fa nel quale Angel Di Maria si confida con Ezequiel Lavezzi. Proprio pochi minuti dopo il ko contro il Benfica a Lisbona, che è costato alla Juventus l'eliminazione dalla Champions, sono state rilanciate le parole del 'Fideo' che in questa prima parte di stagione ha disputato solamente 7 partite tra campionato e coppe europee con la maglia della Juventus.

Di Maria, attualmente infortunato, ha espresso il suo desiderio nella chiacchierata con l'ex compagno di nazionale e al Psg: "Mi piacerebbe tornare al Rosario. So che è difficile. Ma è come dico sempre: il sogno di tutti quelli che giocano in Argentina è venire a farlo in Europa, il mio è quello di tornare un giorno a vestire maglia del Rosario Central. E' la realtà, l'ho sempre detto. Se avrò la possibilità, mi piacerebbe".