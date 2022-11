L'attaccante portoghese ha il contratto in scadenza a giugno 2024. Il suo rinnovo con il club rossonero non è scontato per diversi motivi: il primo è legato ai 19 milioni di euro da dare allo Sporting

Il rinnovo di Rafael Leao è uno degli argomenti più caldi in casa Milan. Il portoghese, arrivato in rossonero nel 2019 e diventato col tempo uno dei pilastri della formazione di Stefano Pioli, ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2024 e ora il suo rinnovo sembra tutt'altro che scontato per diversi motivi. Il primo riguarda il cambio di agente che ha stravolto le carte in tavola, visto che c'era un discorso già affrontato col suo precedente procuratore. In più, i 19 milioni di euro da dare allo Sporting pesano. Proprio per questo motivo, la richiesta del giocatore è alta: con quello che andrebbe a guadagnare di più, infatti, Leao potrebbe saldare il debito con lo Sporting. Il Milan, però, non ha mai concesso a nessuno 9 o 10 milioni di euro all'anno: qualora il club rossonero decidesse di fare uno strappo alla regola, il portoghese, probabilmente, rinnoverebbe senza problemi.