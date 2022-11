Pogba e l'aneddoto su Raiola: "Quell'incontro con Ferguson..."

Ospite sul palco dei Golden Boy dove la sua agente Rafaela Pimenta è stata premiata come Best European Player's Agent, Pogba ha raccontato un aneddoto su Mino Raiola e il contratto con il Manchester United: "Avevo 18 anni e Sir Alex Ferguson voleva farmi il contratto. Lo incontrai insieme a Mino che disse: "Questo contratto neanche il mio cane lo firma". Quando l'ha detto ho avuto un nodo alla gola e siamo andati via. Con lui scherzavo tanto e ci prendevamo in giro"