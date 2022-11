Aggiornamento dei valori di mercato per il portale Transfermarkt in Premier, Liga, Bundes e Ligue 1: chi sale tra i campioni all'estero? Vola l'Arsenal con ben cinque giocatori nella top 20 (almeno +10 milioni di aumento), ne piazzano tre in classifica anche Bayern e Barcellona. Davanti sono in sette con 20 milioni di miglioramento