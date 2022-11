Giuntoli: "Con Haaland fatta, ma scelse Dortmund"

Arrivato alla pausa Mondiale con un rendimento eccezionale il Napoli si prepara ad assistere alla rassegna di Qatar 2022 con 5 giocatori coinvolti. In un intervista al Corriere dello Sport il direttore sportivo azzurro Cristiano Giuntoli fa il bilancio di questo primo scorcio di stagione e rivela curiosità di mercato legata al club come quella della trattativa poi sfumata per Haaland

Meglio di così difficilmente poteva andare il primo scorcio di stagione del Napoli. La sosta per i Mondiali è un'incognita in vista della ripresa che vedrà le avversarie agguerrite per recuperare lo svantaggio in classifica. Ne ha parlato in un'intervista al Corriere dello Sport il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli che parte dalla decisione presa dal club partenopea di abbassare pesantemente il monte ingaggi: "Impegno, competenza e coraggio: qui c'è un progetto. Dopo il Covid abbiamo capito di dover aprire un nuovo ciclo: il monte ingaggi era insostenibile davanti a una situazione che aveva ridimensionato ogni risorsa economica". Uno dei colpi del mercato è stato sicuramente il georgiano Kvaratskhelia: "Lo seguivamo dai tempi di Ancelotti ma il Rubin Kazan ci aveva chiesto 30 milioni di euro. La guerra ha poi modificato la valutazione e ci siamo rifatti avanti quando Khvicha era passato alla Dinamo Batumi. Ora è già il momento di prepararsi a trattare per l'adeguamento del suo contratto? Con il management di Kvara ci sono rapporti consolidati, avremo modo di parlare e di aggiornarci. C'è simpatia e stima tra noi e abbiamo quattro anni e mezzo ancora davanti a noi. Certo, nessuno è insensibile alle risposte ricevute dal campo, ma non ne farei un caso".