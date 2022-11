Nuovo capitolo nel caso Karsdorp: l'olandese non ha risposto all'appuntamento di oggi per il primo allenamento di preparazione al tour in Giappone, al quale era normalmente convocato, considerando che aveva normalmente lavorato con la squadra per diversi giorni dopo la trasferta di Sassuolo. Nei prossimi giorni si capirà se il giocatore partirà o meno per il Giappone

E' sempre più aria di rottura tra la Roma e Karsdorp. L'olandese non ha risposto alla convocazione per l'allenamento di oggi, in preparazione del tour che i giallorossi affronteranno in Giappone. A questo punto la partenza del terzino per Tokyo è sempre più in dubbio e resta da capire come evolverà la situazione anche in prossimità dell'apertura della finestra di mercato di gennaio. Karsdorp, che ha un contratto con la Roma fino al 2025, dopo la trasferta di Sassuolo aveva lavorato normalmente per diversi giorni con il resto del gruppo. Ora una nuova svolta nel "caso", innescato dalle parole di Mourinho proprio dopo la partita contro gli emiliani.