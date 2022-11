I rossoneri lavorano già per il futuro e pensano a bloccare Marco Sportiello, portiere dell'Atalanta in scadenza a giugno. Nei prossimi giorni, ci saranno incontri più approfonditi tra le parti

Il Milan pensa già al futuro e ha messo nel mirino Marco Sportiello, portiere dell'Atalanta, che ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2023. L'obiettivo della dirigenza rossonera è quello di bloccare il portiere in vista della prossima stagione, per tesserarlo così dal primo luglio. Con il suo eventuale arrivo, il club rossonero si assicurerebbe un secondo portiere con un'affidabilità importante, visto che anche Ciprian Tatarusanu e Antonio Mirante hanno il contratto in scadenza il prossimo giugno. E' un'occasione che il Milan non vuole lasciarsi sfuggire: vuole giocare d'anticipo e proprio per questo nei prossimi giorni ci saranno incontri ancora più approfonditi tra le parti.