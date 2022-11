7/30 Instagram @paulpogba

In Qatar non ci sarà un altro juventino: Paul Pogba. Stagione complicata per il francese che, dopo il suo ritorno alla Juventus, era stato fermato dalla lesione al menisco esterno del ginocchio destro. Inizialmente si era optato per una terapia conservativa, poi la decisione dell'intervento chirurgico a settembre e la definitiva rinuncia al Mondiale. Ma il centrocampista non ha smarrito il suo spirito e ha festeggiato a Torino il compleanno della moglie Zulay, condividendo delle foto e una battuta: "Stai diventando vecchia!"



Mondiali, i giocatori infortunati che salteranno Qatar 2022