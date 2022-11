Il serbo ancora non rinnova con la Lazio, anche se i biancocelesti vorrebbero per arrivare con più forza a una eventuale trattativa con altri club. Tra gli estimatori del giocatore ci sono anche i bianconeri, che seguono l'evoluzione della vicenda e dovranno anche iniziare a ragionare sul futuro di Rabiot. E' in scadenza, ma dopo averlo atteso a lungo la Juve non vorrà di certo perderlo a zero