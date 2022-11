Napoli, Gattuso vuole Demme al Valencia

Il centrocampista potrebbe lasciare il Napoli a gennaio: in questa prima parte di stagione per il tedesco solo 19 minuti in campionato, mai impiegato in Champions. Piace alla Salernitana ma da Valencia il suo ex allenatore Gattuso spinge per riaverlo a disposizione

Le strade di Demme e del Napoli potrebbero dividersi. Il tedesco di origini italiane, che porta il nome di Diego perché il padre era tifoso del Napoli e di Maradona, potrebbe lasciare il club azzurro già a gennaio. A lui sono interessate principalmente due squadre: in Serie A la Salernitana e in Liga il Valencia. In particolare, in Spagna Demme ritroverebbe Gattuso, cui il tedesco ha ammesso di ispirarsi quando "Ringhio" era giocatore, e già suo allenatore per un anno e mezzo tra il 2020 e il 2021. Gattuso, da quest’estate alla guida del club spagnolo, stravede per Demme e lo vorrebbe fortemente di nuovo a sua disposizione. Il centrocampista in questo inizio di stagione è stato impiegato poco da Spalletti: complice l’infortunio al piede e la grande stagione dei tre centrocampisti titolari Lobotka, Zielinski e Anguissa, Demme fin qui è stato impiegato soltanto in 3 gare. Mai da titolare e mai in Champions, per un totale di appena 19 minuti in 15 giornate di campionato.