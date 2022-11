Sampdoria, Sabiri in uscita: piace alla Fiorentina

Il mondiale con il Marocco ha messo ancora più in vetrina Sabiri. Il centrocampista della Sampdoria -sua la punizione deviata da Saiss che ha portato in vantaggio i marocchini con il Belgio- può diventare oggetto del desiderio di diversi club. Piace alla Fiorentina e può essere in uscita a gennaio dalla Samp, che ha necessità di fare cassa con il mercato. Non ci sono ancora offerte concrete ma l'uomo che ha dato la spinta decisiva per condannare il Genoa alla B segnando nell'ultimo derby può già lasciare Genova