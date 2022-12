Juventus, il mercato estivo sarà una rivoluzione

Gianluca Di Marzio spiega come potrebbe cambiare il mercato della Juve, alla luce del terremoto giudiziario: "Non credo che faranno interventi a gennaio senza uscite. La questione diventerà invece importante nella sessione estiva del mercato, perché ci sono tanti giocatori in scadenza come Cuadrado e Rabiot. Paredes non verrà riscattato, c’è il rischio che anche Di Maria vada via. La vera rivoluzione dovrà essere in estate: per sostituire 5-6 titolari servirà una cessione pesante oppure un investimento importante"