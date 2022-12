Il mercato di gennaio è in vista, ma c'è chi pensa anche alla prossima stagione. È il caso dell'Inter. Handanovic è in scadenza di contratto e i nerazzurri stanno già sondando il mercato per trovare un portiere da affiancare a Onana. Nella lista dei dirigenti ci sono due nomi: da una parte Yann Sommer del Borussia Monchengladbach, dall'altra Altay Bayindir del Fenerbahce. Profili diversi per carta d'identità, ma accomunati dal contratto in scadenza il 30 giugno 2023. Liberi, quindi, di firmare con qualsiasi squadra a parametro zero a partire da gennaio.