Ora è ufficiale: il Verona ha scelto Marco Zaffaroni come tecnico da affiancare a Salvatore Bocchetti, non ancora in possesso del patentino per allenare in Serie A. Per l'ex allenatore di Monza, Albinoleffe, Chievo e Cosenza si tratta della prima esperienza nella massima serie: "Orgoglioso per questo incarico, supereremo le difficoltà"