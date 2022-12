CR7 si è svincolato durante il Mondiale e cerca una nuova squadra per il 2023, altri big come Leo Messi, Rafael Leão e Karim Benzema non fanno dormire sonni tranquilli ai propri tifosi per via di rinnovi che non sembrano così facili. Ecco i principali nomi "caldi" del prossimo mercato che potrebbero infiammare le trattative a partire dall'1 gennaio