Quale sarà il futuro di Rick Karsdorp? Una cosa è certa: la società giallorossa non scenderà a patti per il suo trasferimento e saluterà il giocatore solamente alle proprie condizioni. Nessuna deroga sulla formula e sulla cifra. La Roma non darà il giocatore in prestito, come vorrebbe il suo agente e lo stesso Karsdorp, e accetterà solo un'offerta a titolo definito con una cifra che va tra i 10 e i 12 milioni di euro. Se non dovessero essere accontentate queste richieste, allora il terzino rimarrà a Roma e per il suo trasferimento se ne riparlerà in estate.