Il futuro di Cristiano Ronaldo sarà davvero in Arabia Saudita? Secondo 'Marca', celebre quotidiano sportivo spagnolo, il portoghese avrebbe accettato l'offerta dell'Al Nassr e sarebbe pronto ad indossare questa nuova maglia a partire dal primo gennaio. CR7 però, passando in zona mista dopo il match tra Portogallo e Svizzera, ha risposto in maniera frettolosa alle domande sul suo prossimo futuro in Arabia Saudita all'Al Nassr: "Non è vero", ha detto, continuando a camminare senza fermarsi.