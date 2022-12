La Salernitana lavora per avere in prestito il tedesco: se dovesse andare via, la squadra di Spalletti cercherebbe un centrocampista simile a Lobotka per caratteristiche

Diego Demme potrebbe lasciare il Napoli a gennaio. Il centrocampista tedesco, infatti, è entrato nel mirino della Salernitana che sta spingendo per averlo in prestito (per rinforzare le fasce, invece, l'obiettivo è Nadir Zortea dell'Atalanta). Se Demme dovesse andare via, il Napoli potrebbe andare a cercare un centrocampista simile a Lobotka per caratteristiche.