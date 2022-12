Francesco Caputo è pronto a lasciare la Sampdoria per fare ritorno all'Empoli, dove ha già giocato dal 2017 al 2019: l'affare tra il club toscano e quello blucerchiato è in chiusura

La trattativa tra il club toscano e quello ligure è ben indirizzata . Salvo grossi colpi di scena, all'apertura del mercato di gennaio l'attaccante classe '87 firmerà il contratto con il club del presidente Corsi. Caputo dovrebbe trasferirsi all'Empoli a titolo definitivo , mentre la formula delle due contropartite è ancora in via di definizione.

I numeri di Caputo

Arrivato all'Empoli nella stagione 2017 con la maglia dei toscani Caputo ha messo a segno 42 gol in 80 presenze. Grazie alle sue reti, nella prima stagione l'attaccante pugliese ha contribuito alla promozione in Serie A del club azzurro rendendosi protagonista anche nell'annata successiva nella massima serie (conclusa con 16 gol segnati in stagione). Dopo due anni al Sassuolo, terminati con 32 gol in 63 partite, Caputo ha deciso di sposare il progetto Sampdoria: con la squadra ligure, "Ciccio" ha messo a segno 12 gol in 51 presenze. Ora il ritorno sempre più vicino in Toscana.