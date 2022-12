L'ex Ct della Spagna ha le idee chiare: "Voglio andare in club per poter sviluppare meglio ciò che non mi è riuscito con la nazionale. Esonero giusto, il mio successore De la Fuente è un fenomeno"

Luis Enrique è tornato a parlare su Twitch, dopo essere stato esonerato dalla nazionale spagnolo in seguito all'eliminazione mondiale contro il Marocco. L'ex Roma ha le idee chiare sul proprio futuro: "Voglio allenare, ho voglia di andare in una squadra di club e poter sviluppare con maggiore finezza e precisione ciò che non sono riuscito a fare in nazionale".

"È la prima volta che qualcuno non mi rinnova il contratto. Preferisco che sia così, se non c'è più fiducia e c'è invece il pensiero che tu non sia la persona giusta, allora è meglio andare via. Dopo l'Europeo mi è stato detto che avrei potuto rinnovare, ma io ho rimandato alla fine del Mondiale. Penso che così abbia più senso".

"La cosa brutta di queste competizioni è che in 90 minuti tutto può andare sprecato. Contro il Marocco non abbiamo fatto una bella partita, ma siamo molto sereni e soddisfatti per quello che abbiamo fatto. Abbiamo entusiasmato ancora una volta i tifosi. Quando dai il 100% devi essere soddisfatto. E lo sono".

Infine un pensiero per il nuovo Commissario Tecnico della Spagna, che ha preso il suo posto in panchina: "È molto simpatico e preparato, è un ragazzo che merita tutto il bene che gli capita. Luis De la Fuente è un fenomeno".