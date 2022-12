L'ex attaccante brasiliano dice la sua sul possibile successore di Tite: "Ancelotti, Guardiola, Mourinho, sono tutti nomi incredibili: mi piacerebbero ma non decido io". Poi interviene a proposito di Neymar: "Normale sia arrabbiato per come è andata in Qatar, tornerà più forte ed è ancora giovane, penso giocherà il prossimo mondiale"

“Mi piacerebbe vedere Guardiola, Ancelotti, Mourincho come ct del Brasile”. Parola di Ronaldo il “Fenomeno”, che in un’intervista non ha nascosto quali sarebbero le sue preferenze per il successore del dimissionario ormai ex ct verdeoro Tite. “Penso che siano nomi incredibili -le parole dell’ex attaccante brasiliano- Mi piacerebbe vedere Guardiola, Ancelotti, Mourinho come ct del Brasile. Mi piacerebbe molto ma non sono io a scegliere. Quindi vedremo cosa succederà nei prossimi giorni”. In Brasile in particolare, l’allenatore italiano del Real Madrid è indicato dalla stampa come uno dei possibili nuovi selezionatori della Seleçao: la decisione spetta alla Cbf, la Federcalcio brasiliana. Il contratto triennale firmato con i Blancos da Ancelotti scadrebbe nel 2024.