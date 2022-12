Giuntoli al lavoro per un possibile scambio coi blucerchiati per dare un nuovo rinforzo alla difesa di Spalletti. Nel frattempo, si lavora anche per la porta: Contini può tornare in azzurro, mentre Sirigu piace alla Salernitana

Bartosz Bereszynski potrebbe diventare un nuovo giocatore del Napoli . Nelle scorse ore ci sono stati dei contatti tra il club partenopeo e quello blucerchiato per cercare di intavolare uno scambio. Il terzino polacco, reduce dall'esperienza al Mondiale, potrebbe lasciare la Sampdoria all'interno di uno scambio con Alessandro Zanoli , che approderebbe in prestito alla corte di Dejan Stankovic. Bereszynski andrebbe a ricoprire il ruolo di vice Di Lorenzo . Inoltre, anche Nikita Contini potrebbe tornare al Napoli nel ruolo di vice Meret, visto che l'avventura di Sirigu con la maglia partenopea sembra essere giunta ai titoli di coda. La Salernitana è in pressing sul portiere.

Secondo test nel ritiro in Turchia per la squadra di Spalletti, che ha rimontato il Crystal Palace 3-1: vantaggio inglese di Zaha, poi gol di Osimhen e doppietta di Raspadori. Anche il Sassuolo rimonta due volte il Marsiglia: 3-2 con gol di Berardi, Pinamonti e Thorstvedt. La Samp ha battuto 5-1 i sudafricani del TS Galaxy. Ecco le partite dei 20 club nel periodo in cui il campionato sarà fermo per la pausa Mondiale. Il 4 gennaio 2023 la ripresa con la 16^ giornata GUARDA GLI HIGHLIGHTS DI NAPOLI-PALACE

Bereszynski-Samp, i numeri del difensore polacco

Arrivato alla Sampdoria nel gennaio del 2017, in questi sei anni il difensore polacco ha collezionato 186 presenze con la maglia blucerchiata mettendo a segno un solo gol e fornendo 8 assist. In questa stagione, Bereszynski ha collezionato 15 presenze tra campionato e Coppa Italia, senza mai timbrare il cartellino. Con un contratto in scadenza nel 2025, per il difensore originario di Poznan potrebbe essere giunto il momento di fare il salto in una big. La trattativa è pronta ad entrare nel vivo.