La Juventus blinda Samuel Iling-Junior . Il giovane talento inglese, promosso in prima squadra dalla formazione Next Gen, era in scadenza al 30 giugno 2023 e ha rinnovato per quattro anni, fino al 2027 . Le prestazioni in questa stagione, con due assist in tre presenze tra Serie A e Champions League in soli 43 minuti giocati , hanno convinto la dirigenza bianconera, che ha deciso di non lasciarsi scappare l'attaccante classe 2003. Si attende a questo punto l'annuncio ufficiale.

La carriera di Iling-Junior finora

Samuel Iling-Junior è nato in Inghilterra il 4 ottobre 2003. Cresciuto nelle giovanili del Chelsea, dal 2020 è alla Juventus. Con il club bianconero ha giocato 53 partite nel campionato Primavera con 14 gol e 7 in Serie C con la Juve Next Gen (con 3 gol). Le prestazioni con la seconda squadra hanno convinto Allegri a dargli una chance in Champions League nella sconfitta contro il Benfica: in quel match Iling-Junior, entrato a 20' dalla fine, aveva regalato un assist a Milik trascinando la Juve a una parziale rimonta. Finora in A è sceso in campo in due occasioni: nel 4-0 in casa con l'Empoli e a Lecce, dove ha regalato l'assist vincente per il gol di Fagioli. Il suo 2022 è finito in anticipo per un problema alla caviglia. In attesa della ripresa del campionato, la Juventus ha così blindato il suo gioiello per altre quattro stagioni.