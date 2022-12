Il Lecce preme per avere in prestito il giovane centrocampista a gennaio: la Roma per adesso ha bloccato la sua partenza, in attesa di valutare il pieno recupero di Wijnaldum dall'infortunio di agosto

Tiago Pinto e Corvino si sono incontrati a pranzo, ma per adesso la Roma frena perché vuole prima capire quali saranno i reali tempi di recupero di "Gini" Wijnaldum . L'olandese, uno dei grandi colpi del mercato estivo giallorosso, è tornato a correre dopo il grave infortunio di agosto (rottura della tibia in allenamento) e tutto procede secondo i piani, ma Mourinho per il momento preferisce cautelarsi e aspettare, prima di dare il via libera alla cessione di Bove.

Il profilo di Bove

Venti anni compiuti lo scorso maggio, Edoardo Bove è cresciuto nelle giovanili della Roma, debuttando in Serie A nel maggio 2021. La stagione seguente è quella in cui José Mourinho lo inserisce stabilmente nel gruppo della prima squadra, concedendogli 11 presenze in campionato e facendolo debuttare anche in Europa, nella Conference League poi vinta dai giallorossi. Il 19 febbraio 2022 trova il suo primo gol in A, con la rete decisiva per il pareggio (2-2) nei minuti finali contro il Verona. Nella stagione in corso, per adesso, ha collezionato 5 presenze in campionato e 5 in Europa League.