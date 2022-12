Il Torino torna forte su Shomurodov

Passi concreti del club granata, che è in attesa del via libera da parte dei giallorossi per l'attaccante uzbeco. Al momento quello che manca è l'intesa della formula per chiudere l'operazione

Il Torino ci riprova. Dopo averlo cercato in estate, il club granata si muove ancora per Shomurodov, attaccante uzbeko della Roma. Passi concreti da parte del Toro, che è in vantaggio rispetto alla concorrenza ed è in attesa del via libera da parte della società giallorossa. I granata puntano al prestito, ma quello che manca al momento è proprio l'intesa sulla formula per chiudere l'operazione.