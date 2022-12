Intervenuto a RMC Sport, il presidente del club parigino ha risposto alla domanda sul futuro di Leo Messi. Atteso dalla finale in Qatar e in scadenza di contratto a giugno 2023, l'argentino incontrerà prossimamente Nasser Al-Khelaifi: "Parleremo dopo la Coppa del Mondo, ma è felice a Parigi e penso voglia restare"

L'attesa è tutta per la finale dei Mondiali dove, a trascinare la sua Argentina, c'è Lionel Messi. Leader assoluto dell'Albiceleste in Qatar con 5 gol e 3 assist, la Pulga attende la Francia di Deschamps per raggiungere un traguardo storico per la sua carriera e per un Paese intero. Lo sa bene Nasser Al-Khelaifi, presidente del Psg dove gioca proprio Leo, che è intervenuto a RMC Sport parlando anche del fuoriclasse argentino.