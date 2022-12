Capocannoniere del Mondiale in Qatar a pari merito con il compagno di squadra Kylian Mbappé, Lionel Messi ha superato la doppia cifra di portieri a cui ha segnato un gol in Coppa del Mondo. Un conto in cui ci sono due coppie della stessa nazionalità. Arriverà il dodicesimo? Quattro anni fa Messi non riuscì a segnare contro Lloris negli ottavi di finale in Russia, ma in Champions non gli ha lasciato scampo