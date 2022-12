Arrivato a Genova, ecco le prime immagini in città del difensore centrale uruguaiano, alto 1 metro e 89 e già convocato con la nazionale maggiore Celeste. Alan Matturro è in possesso di passaporto italiano, il classe 2004 arriva dal Defensor Sporting. Domani sarà in tribuna allo stadio Ferraris per assistere al match del Grifone contro la capolista Frosinone. Lunedì fissate le visite mediche